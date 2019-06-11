İşte İstanbul seçiminde kullanılacak olan oy pusulası

İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart'ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı.





Buna göre İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.





Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, ikinci sırasında Vatan Partisi, üçüncü sırasında CHP ve dördüncü sırasında AKP yer alıyor.? ?17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.









31 Mart seçimlerinde pusulada yer alan partilerden TKP, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zehra Güner Karaoğlu'nun adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.