Samanyolu Haber /Teknoloji / Ay'ın en büyük kraterinde bilim insanlarını heyecanlandıran keşif /11 Haziran 2019 21:39

Ay'ın en büyük kraterinde bilim insanlarını heyecanlandıran keşif

Ay'ın güney kutbundaki Aitken havzasında dev bir kitle keşfedildi. Baylor Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kitlenin Ay'a çarparak krateri oluşturan bir asteroitten kaynaklandığı ve metal içerebileceği belirtiliyor.

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Baylor Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda Ay'ın güney kutbunda bulunan ve en büyük kraterin yer aldığı Aitken havzasında dev bir kitle keşfedildi.

Kitlenin Ay'a çarparak krateri oluşturan bir asteroitten kaynaklandığı ve metal içerebileceği belirtiliyor. 

Araştırmayı yürüten isimlerden biri olan Peter B. James, "Hawaii adasından beş kat daha büyük bir metal yığınını alıp yerin altına gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz kitlenin kabaca boyutu bu şekilde" dedi.

NASA ve GRAIL'den alınan verilerle Ay'daki yerçekimi gücünde yaşanan ince değişiklikleri ölçmeye çalıştıkları sırada kitleyi keşfettiklerini ifade eden James, "Bu büyük kitle, krateri oluşturan asteroitte bulunan metalin Ay'ın mantosuna gömüldüğünü gösterir nitelikte" açıklamasında bulundu.

Kitlenin magma katılaşmasıyla ilişkili yoğun oksitlerin konsantrasyonundan oluşabilme ihtimali olduğu da söyleniyor.

James, keşfedilen kitleyi "katastrofik etkisi olan olayları incelemek için doğal bir laboratuvar" olarak niteledi.
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