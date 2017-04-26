Samanyolu Haber /Gündem / İşte günün sıcak gelişmeleri /26 Nisan 2017 21:08

İşte günün sıcak gelişmeleri

İşte MC TV'nin ana haber bülteni

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Türkiye ve Dünyada bugün neler oldu . İşte günün sıcak gelişmeleri bu bültende 
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Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

MC TV HABER BÜLTENİ (25 Nisan 2017)

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

Deprem anı kameralara böyle yansıdı

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

19 ev bir anda suya gömüldü

19 ev bir anda suya gömüldü

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Ak polisten Furkan Vakfı üyelerine: Allah benim devlet benim

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu

Kara sevdalılar ve zamanın ruhu
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