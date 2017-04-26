AKP'li 800 avukat hakim yapıldı

Adalet Bakanlığı'nın "Avukatlıktan hakemliğe geçiş sınavı mülakat sonuçları" önceki gün açıklandı. Mülakatlarda, yazılı sınavda 80'in üzerinde puan alan birçok isim elenirken, 55-60 puan alan avukatlara hakimlik yolu açıldı.





Atamalara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş "En büyük adaletsizlik Adalet Bakanlığı'nda yaşanıyor" dedi. AKP'nin "parti devleti" kurma çalışmalarını yargı kurumlarında da sürdürdüğünü belirten Yarkadaş şöyle konuştu:





"Yargı çevrelerinden edindiğim bilgiye göre, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavında iç karartıcı bir tablo var. Sonuçları referandumdan sonra açıkladılar... Kadrolaşma tartışması yaşanmasın diye referandumun bitmesini beklediler. Önceki gün açıklanan mülakat ve atama sonuçları zaten kadrolaşmayı açıkça gösteriyor. Yazılı sınavda 80 puan alan avukatlar devre dışı bırakılıyor. 55-60 puan alanlar ise mülakatı geçiyor. Bu kişilerin tek özelliği ise AKP'de yöneticilik görevinde bulunmaları... AKP, kadrolarını hakim yaparak yargıyı kontrol altında tutmak istiyor."





YOLU KHK İLE AÇTILAR





GerçekGündem'de yer alan habere göre AKP'nin yargıda kadrolaşabilmek için KHK çıkararak kadrolaşma yolunu açtığını belirten Yarkadaş, "1500 hakim açığı var denilerek sınav açtılar. Ancak ne ilginçtir ki sadece 900 hakim aldılar. Bunların 800'ü de AKP'li" dedi. Yarkadaş, önceki gün atanan hakimlerin, Adalet Bakanlığı tarafından önce "gayri resmi mülakat"a alındığını da belirtti. CHP'li vekil, "Rezalet içinde rezalet var" ifadesini kullandı.





Önceki gün atanan bazı isimleri de açıklayan Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"Mülakata AKP yöneticisi ve üyesi yaklaşık bin avukat giriyor. Bunların sekiz yüzü, yazılıda düşük puanlar almasına rağmen mülakatı kolaylıkla geçiyor. Aslında isimlere baktığınızda kerametlerini anlıyorsunuz. Örneğin, Kadir Nozoğlu bu isimlerden biri... Nozoğlu AKP Elazığ Merkez İlçe Başkanı... Dünden itibaren artık hakim..."





"VERGİ REKORTMENİ AVUKAT, NEDEN HAKİM OLMAK İSTER?"





Yarkadaş tespit edebildiği diğer isimleri de sıraladı:

"Bu isimlerden biri de Behice Çavuşoğlu... Hanımefendi, AKP Giresun Kadın Kolları Başkanı... Behice Hanım, AKP'ye üye olduktan sonra, Giresun'un vergi rekortmeni oluyor birkaç kez... Buna rağmen, sekiz bin TL maaş alan hakimlik mesleğine geçiyor... Belli ki; kendisine HSK üyeliği ya da YARGITAY'ın yolu açılıyor.





Başka bir örnek; Ceyda Bozdağ, Edirne Merkez İlçe Başkanlığı yöneticisi... Hacer Alan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in avukatı... Ve bu gibi yüzlerce isim... AKP, mahkemeleri adeta ilçe başkanlığı haline çevirdi. Bunun acısını toplumun tamamı çekecek..."





ADALET YOK





Yapılan son atamalarla adalete olan güvenin yüzde otuz seviyesinden daha da aşağı ineceğini belirten Yarkadaş, "Adalet yoksa hiçbir şey yoktur" dedi.





AKP yöneticilerinin en büyük korkusunun yargılanmak olduğunu belirten Yarkadaş, "İşledikleri suçlardan kurtulabilmek için yargıyı kontrol altında tutmak istiyorlar" ifadesini kullandı.





ADALETE GÖLGE DÜŞTÜ





AKP yöneticiliği yapmış kişilerin şaibeli bir biçimde hakim yapılmasının muhaliflere gözdağı niteliği taşıdığını da belirten Yarkadaş "Erdoğan'ı ya da AKP'yi eleştirdiği için gözaltına alınan bir kişi, bu hakimlere emanet edilecek... Bu tablodan adalet çıkmaz! Bu kişiler partizan gibi davranır ve intikamcı bir anlayışla hareket eder. Adalet intikamın bir aracı haline gelir. İşte en korkunç olanı da budur" dedi.





DANIŞTAY BAŞKANI'NIN KIZI SARAY'DA





Danıştay Başkanı'nın kızının da avukat olduğunu ve Saray'da staj yaptığına ilişkin haberlerin bugüne dek yalanlanmadığını belirten Yarkadaş "Yargı tüm organlarıyla bir çürüme yaşıyor" ifadesini kullandı. Danıştay'ın CHP'nin başvurusunu reddettiğine de dikkat çeken Yarkadaş, "İlişkiler o denli iç içe geçmiş ki; farklı bir sonuç çıksa şaşırırdım" sözlerini kullandı. Yarkadaş, Danıştay Başkanı'nın dün Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etmesini de eleştirdi.





Yüksek yargı üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çay toplamaya gittiğini de hatırlatan Yarkadaş, "Şimdi bu ekip genişledi. Artık AKP yöneticisi yeni hakimler de çay toplama ekibine katılabilirler" diye konuştu.