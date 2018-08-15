Samanyolu Haber /Spor / İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri /15 Ağustos 2018 09:06

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarında Ajax ve Dinamo Kiev'in tur atlamasının ardından, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan girmesi kesinleşti.

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu maçları sona ermesinin ardından ülkemizi gruplardan temsil edecek olan Galatasaray 'ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.

Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ŞU ANA DEK KESİNLEŞEN TORBALAR:

1.TORBA

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Münih

PSG

Man City

Juventus

Lokomotiv Moskova

Barcelona

2.TORBA

Tottenham

Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

3.TORBA

Liverpool

Monaco

Roma

Schalke

CSKA Moskova

Lyon

4.TORBA

Galatasaray

Valencia

Club Brugge

Hoffenheim

Inter

Viktoria Plzen
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