Samanyolu Haber /Gündem / Dolar ne kadar oldu? Piyasalar iyimser bir hava bekliyor /15 Ağustos 2018 09:20

Dolar ne kadar oldu? Piyasalar iyimser bir hava bekliyor

Dolar/TL BDDK ve Merkez Bankası'nın önlemlerinden sonra dalgalı bir seyir izliyor. Piyasadaki iyimser hava ve Brunson'un serbest bırakılacağı beklentisi doları yönünü bir miktar aşağıya çekti

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10 gün önce 5 TL'nin altında olan Dolar şimdi 6.4 - 6.5 bandına oturmuş durumda . Pazar gecesi 7.40'ı gören  TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından TCMB'nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile bir toplantı yapacağı haberi kurda iyimser bir havaya neden oldu. İyimser havaya AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ile Brunson'un serbest kalacağı beklentisi de eklenince dolar aşağıya doğru inmeye başladı 
 Bu sabah piyasalar Dolar 6.3 TL, Euro 7.3TL ile açıldı . Bir ara 6 TL'nin altına inse de şimdilerde  6 TL civarında işlem görüyor.
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