İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde grup aşamaları için geri sayım başladı. Galatasaray 'ın da boy göstereceği Devler Ligi'nde grup aşamaları için kuralar çekildi







Galatasaray D grubunda Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke ile birlikte yer aldı











