Samanyolu Haber /Spor / İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri /30 Ağustos 2018 20:02

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

SHABER3.COM

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları  UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde grup aşamaları için geri sayım başladı.  Galatasaray 'ın da boy göstereceği Devler Ligi'nde grup aşamaları için kuralar çekildi 

Galatasaray D   grubunda Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke ile birlikte yer aldı 



İşte Şampiyonlar Ligi grupları...

A Grubu: Atletico Madrid( İSP), Borussia Dortmund(ALM) , Monaco ( FRA)Club Brugge (BEL)

B Grubu: Barcelona(İSP), Tottenham (İNG) , PSV Eindhoven (HOL), İnter (İTA)

C Grubu: PSG(FRA) , Napoli ( İTA) , Liverpool( İNG), Kızılyıldız( SIR) 

D Grubu: Lokomotiv Moskova( RUS) , Porto,( POR)  Schalke (ALM ), Galatasaray

E Grubu: Bayern Münih( ALM) , Benfica (POR) , Ajax( HOL) AEK (YUN),

F Grubu: Manchester City(İNG) , Shakhtar Donetsk(UKR) , Lyon(FRA), PSV Eindhoven (HOL)

G Grubu: Real Madrid(İSP), Roma(İTA) , CSKA Moskova (RUS) . V. Plzen (ÇEK)

H Grubu: Juventus( İTA) , Manchester United(İNG) , Valencia, (İSP)  Young Boys(İSVİÇRE) 
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