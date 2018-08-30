İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde grup aşamaları için geri sayım başladı. Galatasaray 'ın da boy göstereceği Devler Ligi'nde grup aşamaları için kuralar çekildi
Galatasaray D grubunda Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke ile birlikte yer aldı
İşte Şampiyonlar Ligi grupları...
A Grubu: Atletico Madrid( İSP), Borussia Dortmund(ALM) , Monaco ( FRA)Club Brugge (BEL)
B Grubu: Barcelona(İSP), Tottenham (İNG) , PSV Eindhoven (HOL), İnter (İTA)
C Grubu: PSG(FRA) , Napoli ( İTA) , Liverpool( İNG), Kızılyıldız( SIR)
D Grubu: Lokomotiv Moskova( RUS) , Porto,( POR) Schalke (ALM ), Galatasaray
E Grubu: Bayern Münih( ALM) , Benfica (POR) , Ajax( HOL) AEK (YUN),
F Grubu: Manchester City(İNG) , Shakhtar Donetsk(UKR) , Lyon(FRA), PSV Eindhoven (HOL)
G Grubu: Real Madrid(İSP), Roma(İTA) , CSKA Moskova (RUS) . V. Plzen (ÇEK)
H Grubu: Juventus( İTA) , Manchester United(İNG) , Valencia, (İSP) Young Boys(İSVİÇRE)