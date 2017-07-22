Samanyolu Haber /Gündem / İşte Ege'deki depremin bilançosu /22 Temmuz 2017 14:41

İşte Ege'deki depremin bilançosu

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "20 vatandaşımız tedavi görüyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bodrum'da terk edilmiş olan 3 yıkık bina var. 32 binada hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değil" dedi.

Bodrum'da sular yükseldi vatandaş panik yaşadı

Başbakan Yıldırım deprem bilançosunu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Seydikemer ilçesinde düzenlenecek 19. Yörük Türkmen Kültür Şölenine katılmak üzere Muğla’ya geldi. Havayoluyla İstanbul’dan Dalaman Havalimanına gelen Başbakan Yıldırım, burada Ege Denizi’nde önceki gece meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 11 saniye süren 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybının olmamasının büyük bir teselli olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Allah’a şükür can kaybımız yok, çok önemli bir yıkım da bulunmuyor. Panik ve tedirginliklerden dolayı yaralanan vatandaşlarımıza müdahale edildi. Şuan değişik hastanelerde 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor. Kos Adası’nda biri Türk ve diğeri İsveçli iki kişi hayatını kaybetti. Depremden hemen sonrasında Sayın Valimizle 15-20 dakika içerisinde görüştük. Kısa süre içerisinde depremin sonuçlarını tespit ettik. Deprem esnasında ve sonrasında Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile sivil toplum örgütlerimiz çok güzel bir iş birliği yaptılar. AFAD başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımız ve Kızılay gerekli çalışmayı yaptı. Önlem olarak buraya 400 çadır, jeneratör gibi ihtiyaç olabilecek malzemeler acilen gönderildi. İletişim ve enerji kanallarında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması Türkiye’nin alt yapısının en kadar geliştiğini gösterdi. Kos Adası’ndaki vatandaşlarımızın tahliye talepleri de kısa süre içerisinde yerine getirildi" diye konuştu.

BODRUM'DA 35 BİNADA HASAR OLUŞTU

Depremin en çok etkilediği Bodrum’da hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını kaydeden Yıldırım, "Bodrum’da kullanılmayan 3 bina tamamen yıkıldı, 32 binada ağır hasar oluştu. Bunun dışında bir hasar söz konusu değil. Kriz masasında koordinasyon içinde güzel bir çalışma ortaya koyan Valilik, AFAD, Emniyet, Jandarma, Sağılık, Büyükşehir, İtfaiye, zabıta, karayolları ve bütün kuruluşlar elinden gelen gayreti gösterdi. Ben bütün bu kuruluşlara başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Burada Sahil Güvenlik ekiplerini de zikretmem lazım. Sahil Güvenlik meydana gelen deniz kabarması veya lokal tsunami esnasında denizde önemli bir çalışma yaptı. Başta Bodrum ve Datça olmak üzere tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kaydetti.


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