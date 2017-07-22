Görevden alınma nedeni: 'Darbeci'nin eşinin kız kardeşinin kocasının halasının kızı

Binlerce örnekten biri







Geçtiğimiz aylarda İBB’nin bir iştiraki olan Kültür A.Ş’nin aylık yayınlanan dergisinde ERDO-GONE olayı yaşanmış ve söz konusu dergi kapatılmıştı.





Nevzat Kütük’ün görevden alınmasının asıl nedeninin darbe şüphelisi Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’nin kardeşi Ayşegül Albayrak olduğu dün İBB’de konuşulan en önemli konuydu. 7 yıldır bu görevi yürüten Albayrak, Kütük’ten önceki Genel Müdür Nevzat Bayhan döneminde işe alınmıştı. Kütük 3 yıl önce göreve başladığında özel kalemi değiştirmeyip, birlikte çalışmaya devam etmişti. Kütük, darbe girişiminden 8 ay sonra gelen istihbarat üzerine, Albayrak’ın işine son vermişti.





İddialara göre darbeden bir ay kadar sonra Nazire Terzi, darbeci eşinden kalan malvarlığını kardeşi Ayşegül Albayrak’ın üzerine geçirmek için Ankara’da bir notere gitti. Noter katibi Nazire Terzi’yi tanıyarak bıçakla saldırdı. Terzi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terzi ailesinin malvarlığını kurtarmak için ablasına yardım eden kişi ise iddiaya göre kardeş Ayşegül Albayrak'tı.





Bu olayın ardından Ayşegül Albayrak işten çıkarıldı. İhbar ve kıdem tazminatı olarak 75 bin lira da ödeme yapıldı. Albayrak’ın kısa bir süre önce de işe geri dönüş davası açtığı öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından İBB, önceki gün Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük’ün görevine son verdiğini açıkladı.





YENİ MÜDÜR AA’DAN





Nevzat Kütük’ün yerine dün akşam saatlerinde Anadolu Ajansı'nda İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Rıdvan Duran atandı. Duran 2008 yılında şeker fabrikalarına yönelik yolsuzluk operasyonuyla igili 18 ay hapis yatmıştı.





CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabından başkasının işlediği iddia edilen suç sebebiyle binlerce insanın mağdur olduğuna dikkat çekti:



