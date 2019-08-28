İşte dolar/TL'de son durum

Analistler küresel risk iştahı ve Türkiye’ye yönelik algının hâlâ bozuk olması sebebiyle TL’de baskının devam edebileceğini belirtirken, 5,85 seviyesinin önemine dikkati çekiyor.







Bir analist, dolar 5,75 TL seviyesinin üzerinde kaldıkça 5,85-5,90 TL aralığına eğilimin devam etme potansiyeline işaret ediyor.





TL DAHA RAHAT SATILABİLİR HALE GELDİ





Küresel ticaret savaşı endişeleriyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satış eğilimi olduğunu söyleyen bir bankacı, “Londra piyasasının açılışıyla kurda da hareket oluyor. Geçen haftaya kadar TL’ye bakış açısı iyiydi, ancak son zorunlu karşılık kararı TL’ye yönelik algıyı bozmuş görünüyor." dedi.





Aynı analist, "Gelişmekte olan piyasaların (EM) para birimlerine göre de TL’nin performansı kötü. Dün illikit piyasadaki sert yükseliş de olumsuz bir hava oluşturdu. Son iki hafta hem içeride hem dışarıda yaşanan gelişmelerin ardından TL daha rahat satılabilir hale geldi,” dedi.





Merkez Bankası'nın (TCMB) 425 baz puanlık (yüzde 4,25) sert faiz indiriminin ardından geçen hafta zorunlu karşılıklara yönelik yaptığı düzenlemeler para politikası bileşiminde gevşeme endişelerine sebep oldu.





TL’Yİ DAHA KIRILGAN KILIYOR







Bu çerçevede ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faiz sebebiyle TL’nin son dönemde artan cazibesi küresel resesyon endişeleri, Hong Kong’daki gelişmeler ve Arjantin baskısının yanı sıra Suriye kaynaklı jeopolitik endişelerin gölgesinde kaldı.





Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL’yi daha kırılgan kıldığına dikkat çekiyor.