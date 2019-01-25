İşte Beyin göçünün resmi... ASELSAN'dan 200 mühendis ayrıldı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’dan ayrılan mühendisler olduğunu doğruladı. Görgün, ayrılanların sayısını ise “birkaç yüz mertebesinde, bir, iki yüz” diyerek açıkladı. Bu arada ayrılanların neden ayrıldıkları konusunda araştırma yapıldığı, mühendislerin ayrılmalarını durdurmak için de ücretlerinin artırıldığı öğrenildi.







CHP’li Aygun, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün Hacettepe Üniversitesi’nde yaptığı sunuma dikkat çekti. Görgün, sunumunda ASELSAN’dan ayrılanlar hakkında bilgi verdi. Her ayrılan personelle görüştüklerini, neden ayrıldıklarını anlamaya çalıştıklarını belirten Görgün, geçen yıl ayrılanların sayısının “birkaç yüz mertebesinde, bir, iki yüz civarında” olduğunu söyledi. Görgün, ayrılanların az olduğuna, sayılarının da yüzde 2’nin altında kaldığına dikkat çekti. Ayrılanların bir kısmının başka bir vakıf şirketine ya da KOBİ’lere gittiklerine işaret eden Görgün, “Yurtdışına gidenler de var. Belli ülkelere gidenler var. Bunların yönlendirmelerle ya da çeşitli firmaların el atması ile olduğu söyleniyor. İnceliyoruz. Ancak ciddidir denilecek bir şey yok ASELSAN özelinde” dedi. Görgün, nitelikli insanlara teklif yapıldığına işaret ederek, “Birkaç kişiyi yakalayınca da, ‘sen birkaç kişi daha getir. Getirdiğin adam başına ayrıca para verelim’ deniliyor. Bunun içinde olanlar da var” diye konuştu. “Yine de tedbirli olmamız gerekiyor” diyen Görgün, bu konuda hem ASELSAN, hem de Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ayrı ayrı çalışma yaptıklarını söyledi. Görgün, “Nitelikli beyinlerimizin, kıymetli insanlarımızın ayrılmasını, kritik projelerde çalışanların ayrılmasını istemeyiz” dedi.





CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’ün geçen yıl ASELSAN’dan 100-200 mühendisin ayrıldığını belirterek, TBMM gündemine taşıdığı konuyu doğruladığına dikkat çekti. Aygun, “Bu rakamın dünya ortalamasının altında olduğunu söylerken ise başını kuma gömmüştür. Türkiye, savunma sanayiinde yetiştirdiği önemli isimleri kaybetme lüksüne sahip bir ülke değildir. İlerleme sağlarken yaşanan bu kan kaybı, sadece savunma ve teknoloji sektörüne değil, ülkemize de büyük zararlar verecek niteliktedir. İktidar aklını başını toplamalı bu konuda gerçekçi çözümler üretmelidir” değerlendirmesini yaptı. Aygun, yerli ve milli silahların yapımında görev alan “çip uzmanı” mühendislerin Hollanda’da bulunan sektörün lider şirketlerinden ASML’ye transfer edildiklerine de dikkat çekti. TBMM’de verdiği araştırma ve soru önergesinin ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı’nın açıklaması ile teyit edildiğini kaydeden Aygun, “beyin göçünü” durdurmak için ASELSAN’da mühendislerin maaşında artış yapıldığı bilgisini de aldıklarını söyledi. Aygun, “Ancak sadece maaş artışı ile bu sorun çözülemez. Konu sadece maddi boyut değildir. Ülkedeki hukuk, demokrasi, eğitim ve bilim konusundaki gelişmeler dikkate alındığında vatandaşlarımız ülkelerindeki gelecek umudunu yitirmektedir. Özellikle donanımlı, birikimli, eğitimli kesim; fırsatını bulduğunda kapağı yurtdışına atmaya başlamıştır. Türkiye’nin hiçbir döneminde böylesi bir kaçış süreci görülmemiştir. Demokrasi boğuldukça, bu gidişat artarak devam edecektir. İktidarın buradan ders çıkarmasını isteriz” dedi.





ABD de izlemede

Aygun, bu konudaki araştırma önergesi ve soru önergesinin ABD savunma sanayinin Washington merkezli önemli dergilerinden Jane’s Defence Weekly’de İngilizce’ye çevrilerek aynen yayımlanmasının da dikkat çekici olduğunu söyledi. Aygun, “Belli ki konu ABD tarafından da izleniyor. Gelişmeler, hükümetin bu konuda önlem almasının aciliyetini gösteriyor” dedi.