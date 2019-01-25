Samanyolu Haber /Dünya / AB, çocuk yardımını kısıtlayan Avusturya için hukuki ihlal prosedürü başlattı /25 Ocak 2019 10:28

AB, çocuk yardımını kısıtlayan Avusturya için hukuki ihlal prosedürü başlattı

Avrupa Birliği, 1 Ocak’ta Avusturya’da yürürlüğe giren ve ülkede çalışan AB vatandaşlarının aldığı çocuk yardımlarını, çocukların ikamet ettiği ülkeye göre belirleyen yasa hakkında hukuku ihlal prosedürü başlattı.

SHABER3.COM


AB Komisyonu, Avusturya’da çalışan AB vatandaşlarının, çocukları yurt dışında ikamet etmeleri durumunda aldıkları yardımlara kısıtlamalar getirilmesini öngören düzenleme nedeniyle hukuki ihlal prosedürü başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, AB Komisyonu tarafından yapılan incelemede, Avusturya’da yürürlüğe giren yeni düzenlemenin; ülkede çalışan, sosyal güvenliğe ve vergi sistemine katkıda bulunan birçok AB vatandaşının, çocukları başka bir ülkede yaşadıkları için daha az yardım alacağı anlamına geldiğinin belirlendiği kaydedildi. 
Söz konusu uygulamanın AB sosyal güvenlik kurallarıyla uyumsuz olduğu belirtilen açıklamada, Avusturya’nın diğer birlik vatandaşlarına eşit muamelede bulunması gerektiği aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB, çocuk yardımını kısıtlayan Avusturya için hukuki... Sonraki Haber >>

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

Londra'da ışık gösterisi: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

İşte Çağın hastalıklarından bir tanesi...

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Kafeye dalan boğa 2 kişiyi yaraladı

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Helikopter, gösteri alanına düştü

Helikopter, gösteri alanına düştü

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

Çürüme, Tiranlar ve Paranoya

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu

'İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz' sözleri olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:20