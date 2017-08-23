İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş kura çekimine 3. torbadan katılacak. Buna göre Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ve torbalarda yer alacak diğer takımlar şöyle sıralandı:





1. TORBA





Real Madrid

Bayern Münih

Juventus

Benfica

Chelsea

Shakhtar Donetsk

Monaco

Spartak Moskova





2. TORBA





Barcelona

Atletico Madrid

Paris Saint Germain

Borussia Dortmund

Manchester City

Porto

Manchester United

Sevilla





3. TORBA





Beşiktaş

Tottenham Hotspur

Basel

Anderlecht

Napoli

Olympiakos

Liverpool (Play-off turunu geçerse 3. torbada yer alacak)





4. TORBA





Celtic

Feyenoord

Maribor

RB LEİPZİG





4. torbada yer alacak son 4 takım ise bu akşam oynanacak maçlar neticesinde belirlenecek.