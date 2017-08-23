Samanyolu Haber /Spor / İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri /23 Ağustos 2017 08:48

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşabileceği muhtemel rakipleri de belli oldu.

SHABER3.COM

 Beşiktaş kura çekimine 3. torbadan katılacak. Buna göre Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ve torbalarda yer alacak diğer takımlar şöyle sıralandı:

1. TORBA

Real Madrid
Bayern Münih
Juventus
Benfica
Chelsea
Shakhtar Donetsk
Monaco
Spartak Moskova

2. TORBA

Barcelona
Atletico Madrid
Paris Saint Germain
Borussia Dortmund
Manchester City
Porto
Manchester United
Sevilla

3. TORBA

Beşiktaş
Tottenham Hotspur
Basel
Anderlecht
Napoli
Olympiakos
Liverpool (Play-off turunu geçerse 3. torbada yer alacak)

4. TORBA

Celtic
Feyenoord
Maribor
RB LEİPZİG

4. torbada yer alacak son 4 takım ise bu akşam oynanacak maçlar neticesinde belirlenecek.
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