İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş kura çekimine 3. torbadan katılacak. Buna göre Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri ve torbalarda yer alacak diğer takımlar şöyle sıralandı:
1. TORBA
Real Madrid
Bayern Münih
Juventus
Benfica
Chelsea
Shakhtar Donetsk
Monaco
Spartak Moskova
2. TORBA
Barcelona
Atletico Madrid
Paris Saint Germain
Borussia Dortmund
Manchester City
Porto
Manchester United
Sevilla
3. TORBA
Beşiktaş
Tottenham Hotspur
Basel
Anderlecht
Napoli
Olympiakos
Liverpool (Play-off turunu geçerse 3. torbada yer alacak)
4. TORBA
Celtic
Feyenoord
Maribor
RB LEİPZİG
4. torbada yer alacak son 4 takım ise bu akşam oynanacak maçlar neticesinde belirlenecek.