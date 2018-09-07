Samanyolu Haber /Gündem / İşte Başkan adayının bıçaklanma anı... /07 Eylül 2018 19:30

İşte Başkan adayının bıçaklanma anı...

Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan aşırı sağcı devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun seçim kampanyası sırasında bıçaklanması kameralara yansıdı

Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Brezilya Sosyal Demokrat Partisi'nin devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun, ülkenin güneydoğusunda yer alan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası esnasında bıçaklandığı belirtildi. Brezilya polisinin ismi Adelio Bispo de Oliveira olarak açıklanan 40 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Devlet başkanı adayının bıçaklandığı görüntülerde aşırı sağcı liderin Brezilya Mili Takımının formasını giydiği görüldü.

Saldırının ardından Bolsonaro’nun taraftarlarının saldırganı linç etmeye çalıştığı, polisin saldırganı Bolsonaro taraftarlarının elinden zor kurtardığı öğrenildi. 

Bolsonaro'nun oğlu, Flavio, Twitter hesabından karnından bıçaklanan babasının  durumunun düşündüklerinden daha ciddi olduğunu aktardı:

"Hastaneye vardığında aşırı kan kaybında dolayı neredeyse ölecek durumdaydı. Ne yazık ki, durumunun umduğumuzdan daha ciddi olduğunu öğrendik. Bıçak, babamın karaciğeri, akciğerleri ve bağırsaklarının bir kısmına ulaşmış. Şu anda stabil bir durumda. Lütfen onun için dua edin!"

Meydana gelen olaydan sonra ağır yaralı devlet başkanı adayının Rio de Janeiro'nun 200 kilometre uzeyinde bulunan Santa Casa de Misericórdia isimli hastaneye kaldırıldığı ve ameliyata alındığı açıklandı. 

Hastane yetkilileri Bolsonaro'nun hayati tehlikeyi atlattığını, ancak tamamen iyileşmesinin 2 ayı bulabileceğini söyledi.
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Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

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