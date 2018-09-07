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7 Öğretmen Moldova'dan Hukuksuz Türkiye'ye götürüldü
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7 Öğretmen Moldova'dan Hukuksuz Türkiye'ye götürüldü
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07 Eylül 2018 22:52
7 Öğretmen Moldova'dan Hukuksuz Türkiye'ye götürüldü
Moldova’da kaçırılan 7 Türk eğitimci Türkiye'ye teslim edildi
SHABER3.COM
Moldova’da kaçırılan 7 Türk eğitimcinin dünyadan gelen tepkilere rağmen hukuksuz şekilde sınırdışı edildiği öğrenildi.
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