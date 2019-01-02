Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Aralık ayının zam şampiyonları: Yeşil soğan, salatalık, kabak, sivri biber... /02 Ocak 2019 15:09

İşte Aralık ayının zam şampiyonları: Yeşil soğan, salatalık, kabak, sivri biber...

İstanbul Ticaret Odası açıkladı: Aralık ayında en fazla yeşil soğanın fiyatı arttı. Yüzde 48 zamlanan yeşil soğanı salatalık ve kabak takip etti.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında İstanbul’da perakende fiyatı en çok artan ürünün yüzde 48.33’le yeşil soğan olduğunu belirtti.

İTO, Aralık 2018 döneminin İstanbul’da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan harcamalarını açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 72’sinde perakende fiyatı arttı, 58 ürünün fiyatı düştü.

Aralık ayı gıda harcamalarında yer alan yeşil soğan yüzde 48.33’le fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin; yüzde 37.76 ile salatalık, yüzde 30.44 ile kabak, yüzde 28.46 ile sivri biber ve yüzde 25.06 ile taze fasulye olduğu ifade edildi.

Domates yüzde 13.77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatı azalan diğer ürünler yüzde 12.89 ile portakal, yüzde 10.04 ile çarşaf, yüzde 9.54 ile fuel-oil, yüzde 8.81 ile çelik mutfak eşyası ve yüzde 8.50 ile limon oldu.
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