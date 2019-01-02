Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak /02 Ocak 2019 15:01

WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, bugünden itibaren bazı telefon modellerine olan desteğini çekmeye karar verdi. Bugünden itibaren bakın hangi telefonlarda artık WhatsApp kullanılamayacak?

SHABER3.COM


WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirket, bugün saat 8 sularında aldığı karar neticesinde bazı eski model telefonlara olan desteğini geri çekmeye karar verdi. Bu kararla birlikte WhatsApp artık bu telefonlarda kurulu olsa bile çalışmayacak, kullanıcılar yeni bir telefonu kullanması için yönlendirilecek. 

Peki hangi telefonlar bu karardan etkilenecek dersiniz?


 
– Nokia 206

– Nokia 208

– Nokia 301

– Nokia 515

– Nokia Asha 201 ve 503 arası modeller

– Android 2.3.7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)

– iOS 7 ve daha eski sürümler ( 1 Şubat 2020)
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