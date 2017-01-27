Samanyolu Haber /Dünya / İşte Almanyanın yeni Dışişleri Bakanı /27 Ocak 2017 16:06

İşte Almanyanın yeni Dışişleri Bakanı

Almanya’da cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, görevi bıraktı. Yeni Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanlığı görevini de yürüten Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel oldu.

İşte Almanyanın yeni Dışişleri Bakanı

BELLEVUE Sarayı’nda Sigmar Gabriel’i kabul eden Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı törenle Ekonomi Bakanlığını bırakan Gabriel’i Almanya’nın yeni Dışişleri Dakanı olarak atadı. Sigmar Gabriel’den boşalan Ekonomi Bakanlığı görevini ise Brigitte Zypries üstlendi. Böylece Steinmeier’in de kabinedeki görevi sona ermiş oldu.

Frank Walter Steinmeier, 12 Şubat’ta yapılacak seçimde Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı olacak. Almanya’da yapılacak genel seçimlerde başbakan adaylığından vazgeçen Sigmar Gabriel, Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz’u Merkel’e karşı partisinin başbakan adayı olarak duyurmuştu. Gabriel’in SPD genel başkanlığı görevini de mart ayı içerisinde Schulz’a devretmesi bekleniyor.
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