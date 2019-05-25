İşte AKP'nin en çok yalan söyleyen üç ismi

Doğruluk Payı, Türkiye kamuoyunda tartışılan konuları ve açıklamayı yapan şahısla ilgili yaptığı araştırma ve değerlendirmeleri dogrulukpayi.com sitesinde paylaşıyor. Doğruluk Payı sitesinde kişilere ayrılmış sayfalar da bulunuyor. Siyasi isimleri incelediğimiz sitede ilginç sonuçlara ulaştık.
Doğruluk Payı'nın bugüne kadar yaptığı incelemeler arasında, siyasilere ait iddialar ve açıklamaların doğruluk oranları dikkat çekiyor.
KİM DOĞRUYA YAKIN, KİM UZAK?
Sitede yapılan incelemede hangi siyasilerin doğru, hangilerinin doğrudan uzak olduğuna ilişkin sonuçlar yer alıyor.
Buna göre; Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, açıklamalarındaki doğruluk payı ile dikkat çekiyor. Karamollaoğlu'nun açıklamaları "doğru" olarak görülüyor.
Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu ile AKP'li Burhan Kuzu ve görevinden alınan AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek'in karnesinde doğruluktan uzak sonuçlar görülüyor.
Siyasilerin doğruluk karnesi şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: Orta
Temel Karamollaoğlu: Doğru
Devlet Bahçeli: Orta
Kemal Kılıçdaroğlu: Orta
Meral Akşener: Doğru
Abdullah Gül: Doğru
Binali Yıldırım: Orta
Ekrem İmamoğlu: Doğruya yakın
Berat Albayrak: Doğruya yakın
Numan Kurtulmuş: Orta
Ahmet Davutoğlu: Orta
Ali Babacan: Orta
Süleyman Soylu: Doğruluktan uzak
Burhan Kuzu: Doğruluk payı yok (Yanlış)
Melih Gökçek: Doğruluk payı yok (Yanlış)