İşte AKP'nin en çok yalan söyleyen üç ismi

Doğruluk Payı, Türkiye kamuoyunda tartışılan konuları ve açıklamayı yapan şahısla ilgili yaptığı araştırma ve değerlendirmeleri dogrulukpayi.com sitesinde paylaşıyor. Doğruluk Payı sitesinde kişilere ayrılmış sayfalar da bulunuyor. Siyasi isimleri incelediğimiz sitede ilginç sonuçlara ulaştık.





Doğruluk Payı'nın bugüne kadar yaptığı incelemeler arasında, siyasilere ait iddialar ve açıklamaların doğruluk oranları dikkat çekiyor.





KİM DOĞRUYA YAKIN, KİM UZAK?





Sitede yapılan incelemede hangi siyasilerin doğru, hangilerinin doğrudan uzak olduğuna ilişkin sonuçlar yer alıyor.





Buna göre; Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, açıklamalarındaki doğruluk payı ile dikkat çekiyor. Karamollaoğlu'nun açıklamaları "doğru" olarak görülüyor.





Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu ile AKP'li Burhan Kuzu ve görevinden alınan AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek'in karnesinde doğruluktan uzak sonuçlar görülüyor.





Siyasilerin doğruluk karnesi şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: Orta





Temel Karamollaoğlu: Doğru





Devlet Bahçeli: Orta





Kemal Kılıçdaroğlu: Orta





Meral Akşener: Doğru





Abdullah Gül: Doğru





Binali Yıldırım: Orta





Ekrem İmamoğlu: Doğruya yakın





Berat Albayrak: Doğruya yakın





Numan Kurtulmuş: Orta





Ahmet Davutoğlu: Orta





Ali Babacan: Orta





Süleyman Soylu: Doğruluktan uzak





Burhan Kuzu: Doğruluk payı yok (Yanlış)





Melih Gökçek: Doğruluk payı yok (Yanlış)