Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'nin en çok yalan söyleyen üç ismi /25 Mayıs 2019 11:11

İşte AKP'nin en çok yalan söyleyen üç ismi

Yapılan açıklamaları değerlendiren Doğruluk Payı sitesinde yer alan siyasi isimlerin analizinde ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor.

SHABER3.COM

Doğruluk Payı, Türkiye kamuoyunda tartışılan konuları ve açıklamayı yapan şahısla ilgili yaptığı araştırma ve değerlendirmeleri dogrulukpayi.com sitesinde paylaşıyor. Doğruluk Payı sitesinde kişilere ayrılmış sayfalar da bulunuyor. Siyasi isimleri incelediğimiz sitede ilginç sonuçlara ulaştık.

Doğruluk Payı'nın bugüne kadar yaptığı incelemeler arasında, siyasilere ait iddialar ve açıklamaların doğruluk oranları dikkat çekiyor.

KİM DOĞRUYA YAKIN, KİM UZAK?

Sitede yapılan incelemede hangi siyasilerin doğru, hangilerinin doğrudan uzak olduğuna ilişkin sonuçlar yer alıyor.

Buna göre; Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, açıklamalarındaki doğruluk payı ile dikkat çekiyor. Karamollaoğlu'nun açıklamaları "doğru" olarak görülüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu ile AKP'li Burhan Kuzu ve görevinden alınan AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Melih Gökçek'in karnesinde doğruluktan uzak sonuçlar görülüyor.
 

Siyasilerin doğruluk karnesi şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: Orta

Temel Karamollaoğlu: Doğru

Devlet Bahçeli: Orta

Kemal Kılıçdaroğlu: Orta

Meral Akşener: Doğru

Abdullah Gül: Doğru

Binali Yıldırım: Orta

Ekrem İmamoğlu: Doğruya yakın

Berat Albayrak: Doğruya yakın

Numan Kurtulmuş: Orta

Ahmet Davutoğlu: Orta

Ali Babacan: Orta

Süleyman Soylu: Doğruluktan uzak

Burhan Kuzu: Doğruluk payı yok (Yanlış)

Melih Gökçek: Doğruluk payı yok (Yanlış)
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