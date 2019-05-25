'İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, Ankara'ya Bulgar hava sahası üzerinden uçtu'

Airport Haber'in haberine göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya uçuş düzenleyen tek havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın TK2108 sefer sayılı uçağı değişik bir rota izledi.

Normal şartlarda yaklaşık 45 dakika süren İstanbul-Ankara hattında farklı bir rotadan uçuş gerçekleştiren B777-300ER tipi yolcu uçağı, Bulgaristan ve Kırım FIR (Flight Information Region) hattı üzerinden Ankara'ya iniş gerçekleştirdi. Diğer ülke hava sahaları üzerinden başkente uçan TC-LJA kuyruk tescilli uçak seferini 1 saat 16 dakikada tamamladı.