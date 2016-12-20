İşte AKP ve MHP'nin en büyük korkusu

Başkanlık sistemini içeren anayasa paketinin TBMM Anayasa Komisyonu’nda bugün başlayacak görüşmelerinin ardından, olası takvim hazırlanırken kulislerde pakete kaç oy çıkacağı hesapları yapılmaya başlandı. Anayasa paketi için işbirliği yapan AK Parti ve MHP’deki olası firelerin risk yaratıp yaratmayacağı tartışılıyor. İki parti de fireler için önlem alırken, hedefin 345’in altına düşmemek olduğu belirtiliyor.

İKİ PARTİNİN VEKİL SAYISI: 355

AKP nin 317 milletvekili bulunuyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman oy kullanamayacağı için AKP’nin sayısı 316’ya düşüyor. MHP’nin 39 milletvekiliyle iki partinin toplam oyu 355. Paketin referanduma götürülebilmesi için en az 330 oyu bulması gerekiyor. CHP ve HDP’nin bu düzenlemeye oy vermeyeceği hesaba katıldığında, bu iki partide yaşanacak 25 fire, paketi tehlikeye düşürecek.

AKP VE MHP’DEKİ TABLO

MHP’de pakete oy vermeyeceğini açıklayan 5 kişiden biri ihraç edildiği için destek vermeyeceği kesin olan 4 isim bulunuyor. Ancak MHP’de, AK Parti’nin başkanlık önerisini neredeyse tartışmasız kabul ettiği ve partinin görüşlerinin pakete yansımadığına yönelik itirazı olanlarla birlikte firenin 10’u bulacağı iddia ediliyor. MHP’den olası 10 firenin, paket için risk oluşturmaması için Devlet Bahçeli’nin devreye gireceği ve tek tek görüşmeler yapacağı belirtiliyor.



AK Parti’deki durum ise MHP’den farklı görünüyor. AK Parti’de ‘başkanlık sistemi’ne açıktan itiraz eden kimse bulunmuyor. Sadece, paketin içeriğine ve bazı maddelerin kaleme alınışına yönelik eleştiriler bulunuyor. Ancak bu kişiler, açıktan pozisyon almıyor. Siyasi kulislerde, paketin içeriğini eleştirenlerin sayısının 30’dan fazla olduğu ancak bunların oylamada ret oyu kullanmayacağı ifade ediliyor. Partide, yeniden seçilme olasılığı bulunmayan birkaç isim dışında fire beklenmiyor. Genel olarak uygulanan politikalara itirazı olan isimler, yakından takibe alındı. Oylama sırasında da Genel Kurul’da özel olarak ‘gözlem’ yapılacağı belirtiliyor.





SON OYLAMADA YAŞANANLAR





TBMM’de yapılan dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin son anayasa oylamasında, oylama kabinlerinin perdesinin kapatılmaması, oy pusulasının açıkta zarfa konulması, hatta ret ve çekimser oy pullarının, parti yönetimine verilmesi gibi yöntemler uygulandığı iddia edilmiş, muhalefet partileri, yaşananlara tepki göstermişti. Dokunulmazlıklarla ilgili oylamada, AK Parti’den en az 6 firenin olduğu saptanmıştı.