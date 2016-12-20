Samanyolu Haber /Gündem / ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri /20 Aralık 2016 08:48

ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Başkent Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekli bir şahıs etrafa ateş açtı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast gerçekleştirilen yerin yakınlarında bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği önünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

SABAH KARŞI

Olay saat 04.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi.

Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliğinin önüne gelen Şahin S, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtı.

Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SORGULANIYOR

Şahin S. sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Olayın, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast gerçekleştirilen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin yakınlarında gerçekleşmesi paniğe neden oldu.
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