İşte AKP muhafazakarlığının geldiği son nokta!...

"KEFEN VE HAC PARASI YERİNE ESTETİK PARASI BİRİKTİRİLİYOR"

Antalya’da düzenlenen 1. Ulusal Medikal Estetik Kongresi’nde, Prof. Dr. Mehmet Mutaf, katılımcılarla çarpıcı bilgiler paylaştı. Kongre Başkanı Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Prof. Dr. Mutaf’a göre, hac ve kefen parası biriktiren Türk halkı günümüzde artık estetik parası biriktiriyor.





Cep telefonlarıyla çekilen selfie’ler sebebiyle insanların sürekli kendi yüzlerini görmesinin kaygılara yol açtığı tespitinde bulunan Prof. Dr. Mutaf, kadınlar kadar erkeklerin de gençleşmeye dönük taleplerinin arttığına işaret etti. Prof. Dr. Mutaf, şunları anlattı: “Erkekler hayatın geçmiş 50 yılında bulduğu nimetleri 50’den sonra da yaşayabilme imkânına sahip. Güzellik sadece kadına dair bir kavram değil. Erkekler plastik cerrahide gençleşme talepleri dışında, burun ameliyatı ve bel çevresi karın bölgesi yağlanmaları, saç problemleri öne çıkıyor. Eskiden insanlar hac ve kefen parası, günümüzde ise estetik parası biriktiriyor.”





Eskiden gelenekler arasında Hac parası ve Kefen parası biriktirmek vardı. Artık bunların yerini estetik, dekorasyon ve süs harcamaları almaya başladı. Özellikle muhafazakar tabanın ağırlıklı oturduğu semtlerde mantar gibi çoğalan lazer epilasyon merkezleri de bunun önemli göstergelerinden birisi. Saç ekimi ve benzer uygulamalar ile ilgili reklamların en çok yandaş medyada yer alması da ayrı bir gösterge...