Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un iki köklü okulunda taciz skandalı /08 Mayıs 2017 09:55

İstanbul'un iki köklü okulunda taciz skandalı

İstanbul Fatih'te bulunan Vefa Lisesi'ne bağlı kız pansiyonunun önünde cinsel taciz olayı yaşandı. Taciz tekrarlanınca pansiyonun müdür yardımcısı polise şikayette bulundu. Boğaziçi Üniversitesi yurdunda ise öğrencileri taciz eden bir kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul'un iki köklü okulunda taciz skandalı

Fatih'te bulunan Vefa Lisesi'nin pansiyonu ile Boğaziçi Üniversitesi'nin kız yurdunda cinsel taciz olayları yaşandı. İki olayda da tacizciler hakkında dava açıldı.

İstanbul Fatih'te bulunan Vefa Lisesi'ne bağlı kız pansiyonunun önünde geçtiğimiz günlerde cinsel taciz olayı yaşandı. Tacizin tekrarlanmasının ardından 18 yaşından küçük mağdurlar, durumu pansiyon görevlilerine iletti.

Tacizcinin hakkında iddianame hazırlandı

Olayı kendi gözleriyle gören pansiyonun müdür yardımcısı Banu Dergin polise başvurdu. Dergin'in şikayetiyle başlayan soruşturma sonunda güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği teşhis edilen Hüseyin B. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 38 yaşındaki Hüseyin B.'nin öğrencilerin konakladığı pansiyon binası önüne gelerek, cinsel taciz içerikli hareketlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mağdur öğrencilerin ifadesine başvuruldu. Mağdur öğrenciler, yaşadıkları tacizi savcı karşısında anlattı. Yürütülen soruşturma sonunda, 18 yaşından küçük mağdur öğrencilere karşı teşhir suretiyle cinsel tacizde bulunan Hüseyin B. hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tacize maruz kalan mağdurların öğrenci olması ve yaşlarının küçük olması nedeniyle mahkeme aşamasında, Hüseyin B. ile yüz yüze gelmemeleri, dava aşamasında incinmemeleri ve teşhir olmamaları amacıyla öğrenciler davada müşteki olarak yer almadı. Dava ilerleyen günlerde görülecek.



Görevlileri bıçakla tehdit etti

Boğaziçi Üniversitesi'nde ise 2 kız öğrenciyi yurdun camı önünde cinsel hareketler sergileyerek taciz eden ve yurt güvenliğini tehdit eden Murat U. hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre olay şöyle yaşandı: 35 yaşındaki Murat U. Boğaziçi Üniversitesi yurdunun camı önünde 2 kız öğrenciyi cinsel hareketlerle ve izleyerek taciz etti. Bunun üzerine güvenlik görevlilerince uyarılan Murat U., görevlileri bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulundu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mağdur öğrencilerin ve güvenlik görevlilerinin ifadesine başvuruldu. Mağdurlar Murat U.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Murat U. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Murat U. hakkında 'cinsel taciz', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak
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