Samanyolu Haber /Gündem / 15 Milyon harcandı daha açılmadan sökülmeye başladı /08 Mayıs 2017 09:51

15 Milyon harcandı daha açılmadan sökülmeye başladı

15 milyon harcanarak yapılan Ordu'daki Botanik Parkı tam açılacakken, yandaş müteahhit göz dikince sökülmeye başlandı

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Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Eskipazar’da 116 dönüm arazi üzerine yaklaşık 15 milyon TL harcamayla Botanik Parkı kuruldu. Geçen yıl yapımı tamamlanan Botanik Parkı'nı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15 milyon lira harcayara yaptı. İçinde oturma alanları, yürüyüş parkuru, kır düğünü alanı, ağaç fidanları, çeşitli bitkiler ve sosyal tesislerin olduğu Botanik Parkı, yaz mevsiminde ziyaretçilere açılması planlanırken, şehir hastanesi yapacak mütahitler araziye göz koydu. Hızla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bonatik parkının vasfı değiştirildi. Bir yıl önce 15 milyon lira harcanan botanik parkı sökülmeye başlandı ve şehir hastanesi yapımı için müteahhitlere devredildi. 


HASTANENİN PROJESİ YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, botanik parkının yapılması için 15 milyon TL para harcandığını hatırlatarak, parktaki söküm çalışmalarına tepki gösterdi. Şehir hastanesinin henüz projesinin bile olmadığını iddia eden Seyit Torun, "Bakanlığa ‘burayla ilgili projeniz var mı, ne kadar kaynak ayırdınız, planlama var mı’ diye soruyoruz hiçbir şey yok. Ama bir taraftanda Botanik Parkı'nı söküyorlar. Muhalefet olarak ne yapıldığını öğrenmekte hakkımız. Kaldı ki yerle ilgili de bütün seçenekler tükenir, gerçekten yer bulunmaz değerlendirilir. Herkes aklına ilk geldiğinde orayı gözüne kestirmesini, göz dikmesini doğru bulmuyoruz. Oraya ciddi bir para harcandı, kimse cebinden para koymadı oraya. Bu devletin, milletin parası harcandı oraya” dedi.





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