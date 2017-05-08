15 Milyon harcandı daha açılmadan sökülmeye başladı

HASTANENİN PROJESİ YOK





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, botanik parkının yapılması için 15 milyon TL para harcandığını hatırlatarak, parktaki söküm çalışmalarına tepki gösterdi. Şehir hastanesinin henüz projesinin bile olmadığını iddia eden Seyit Torun, "Bakanlığa ‘burayla ilgili projeniz var mı, ne kadar kaynak ayırdınız, planlama var mı’ diye soruyoruz hiçbir şey yok. Ama bir taraftanda Botanik Parkı'nı söküyorlar. Muhalefet olarak ne yapıldığını öğrenmekte hakkımız. Kaldı ki yerle ilgili de bütün seçenekler tükenir, gerçekten yer bulunmaz değerlendirilir. Herkes aklına ilk geldiğinde orayı gözüne kestirmesini, göz dikmesini doğru bulmuyoruz. Oraya ciddi bir para harcandı, kimse cebinden para koymadı oraya. Bu devletin, milletin parası harcandı oraya” dedi.



















