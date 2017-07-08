Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'daki MHP teşkilatları ve Ülkü Ocakları ile ilgili flaş karar /08 Temmuz 2017 10:07

İstanbul'daki MHP teşkilatları ve Ülkü Ocakları ile ilgili flaş karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da, Adalet Yürüyüşü güzergahında olan MHP teşkilatları ve ülkü ocaklarının, 2 gün kapalı tutulması talimatı verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”, Pazar günü İstanbul’da yapılacak mitingle sona erecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Adalet Yürüyüşü” hakkında MHP İstanbul İl Teşkilatı’na talimat gönderdi.

Bahçeli’nin talimatını Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından açıkladı. Bahçeli’nin talimatına göre, MHP’nin yürüyüş güzergahındaki ilçe teşkilatları ve ülkü ocakları, 2 gün kapalı olacak. Yalçın, partililerin provokasyonlar karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldığını aktardı.
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