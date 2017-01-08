İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İşte, okulların tatil olduğu iller







İstanbul'da öğrenciler 'Yarın - 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?' sorusunu soruyordu. Beklenen açıklama geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada "İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın(pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir" dedi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, bazılarının da dışarı çıkmaması sonucu trafik yoğunluğu yüzde 2 seviyesine geriledi.İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.





YALOVA'DA OKULLARA KAR TATİLİ





Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.





KASTAMONU'DA OKULLAR YARIN TATİL





Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.





BALIKESİR'DE BANDIRMA VE MANYAS





BALIKESİR’in Bandırma ve Manyas ilçelerinde, 9 Ocak pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Susurluk İlçesi’nde de taşımalı eğitim öğrencilerine tatil verildi.





KIRKLARELİ





Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Aşım, "Bazı bölgelerimizde kar kalınlığı 1,5 metreye yükselmiş durumda. Bu nedenle eğitime bir gün ara verdik” dedi. Bu arada Valilikten yapılan yazılı açıklamada da kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.





BURSA'DA YAKIN OKULLAR TATİL Mİ?









Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır" denildi.





ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL





Zonguldak'ta Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir" denildi.





AKÇAKOCA'DA OKULLAR TATİL





Düzce Akçakoca'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.





TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL





Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.





ÇANAKKALE'NİN BAZI İLÇELERİNDE TATİL





Çanakkale'de kar ve buzlanma nedeniyle merkez ilçe ve bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, "09/01/2017 Pazartesi günü il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü bir gün idari izinlidir" dedi. Çanakkale merkez ile Çan, Lapseki, Ezine, Yenice, Biga, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün, Gelibolu ilçesinde 9-10 Ocak tarihlerinde 2 gün eğitime ara verildi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat ilçelerinde eğitime devam edilecek.





Hürriyet