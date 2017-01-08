Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı /08 Ocak 2017 16:56

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

İstanbul'un dün büyük bir tehlike atlattığı ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

Kötü hava koşulları ve sis sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü İstanbul Boğpazı'nda dün bir vatandaş tarafından Tarabya sahilinde kaydedilen görüntüler İstanbul'un atlattığı tehlikeyi gözler önüne serdi.

Tarabya'da bir evin penceresinden Cihan Kılıç isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde Boğazdan geçen yük gemisi kıyıyı neredeyse teğet geçerek ilerliyor.

Normal şartlarda yük gemilernin yaklaşmasının yasak olduğu sahilde vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen geminin karaya oturmaması büyük şans olarak niteleniyor.

Görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı

GEMİ GEÇİŞİ BUGÜN KAPATILDI

Dün yaşanan olayın ardından bugün hava koşullarının düzelmemesi sebebiyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.
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