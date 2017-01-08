İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı

Kötü hava koşulları ve sis sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü İstanbul Boğpazı'nda dün bir vatandaş tarafından Tarabya sahilinde kaydedilen görüntüler İstanbul'un atlattığı tehlikeyi gözler önüne serdi.







Tarabya'da bir evin penceresinden Cihan Kılıç isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde Boğazdan geçen yük gemisi kıyıyı neredeyse teğet geçerek ilerliyor.





Normal şartlarda yük gemilernin yaklaşmasının yasak olduğu sahilde vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen geminin karaya oturmaması büyük şans olarak niteleniyor.





Görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı





GEMİ GEÇİŞİ BUGÜN KAPATILDI





Dün yaşanan olayın ardından bugün hava koşullarının düzelmemesi sebebiyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.