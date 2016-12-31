İstanbul'da "planlı" kabus







İstanbul'da dün yaşanan elektrik kesintileri bazı bölgelerde bugün de sürüyor.





Enerji dağıtım şirketlerinin resmi verilerine göre İstanbul’da planlı kesintilerin bugün de sürdüğü 9 nokta ve sosyal medyada kesinti olduğuna yönelik yetkililere ihbar yapılan yerler şöyle.





Zeytinburnu – Maltepe Mahallesi'ndeki planlı kesintinin 12.00’de sona ermesi öngörülüyor.





Yenibosna – Merkez Mahallesi'nde sabah 08.00’de kesilen elektrik bakım-onarım çalışması zamanında bitirilirse 19.00’da tekrar verilecek.





Güngören – İhbarlara göre bazı mahalleler 31 Aralık’a da elektriksiz girdi. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde ise sabah 9’da başlayan bir planlı kesinti var ve 17.00’ye kadar sürmesi planlanıyor.





Kağıthane – Yeşilce Mahallesi ile toplam 12 cadde ve sokakta 10.00’da başlayan planlı kesintinin beş saat süreceği öngörülüyor.





Beylikdüzü – Adnan Kahveci Mahallesi'nde 13.00’de başlayacak bakım onarım çalışmasıyla kesilecek elektriğin 16.00’da tekrar verilmesi planlanıyor. Ayrıca enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor.





İkitelli – Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün 10.00 itibariyle elektriğin hala kesik olduğu yolunda ihbarlar yapıldı.





Silivri – Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak’ta 10.00’da başlayan planlı kesinti 15.00’e kadar sürecek.





Bahçelievler – Dün uzun süre yaşanan elektrik kesintisi gece son bulmuştu ancak bugünün ilk saatlerinde yeniden kesintiler yaşandığı bildirildi.





Çekmeköy – Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı.





Gebze – Üç ayrı noktada 13.00’e kadar süreceği öngörülen planlı kesintiler var.





Başakşehir – Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı, sanayi sitesinde 9.30 itibariyle hala elektrik yok.





Pendik – Birçok vatandaş sabah yine elektriksiz uyanmaktan şikayet ederek yetkililere başvurdu.





Tuzla– Hatboyu ve sanayi bölgesi, Aydınlı gibi yerlerde sabah yine elektrik kesintileri yaşandı.





Kurtköy – Yenişehir'de "saatte bir" kesinti yaşandığına dair ihbarlar var. Yetkililer kesintilerin enerji açığından değil, fırtına nedeniyle enerji nakil direklerinin devrilmesinden kaynaklandığını açıklamıştı.





Çatalca – Gece birkaç saat için giderilen elektrik kesintisinin günün ilk saatlerinde yeniden başladığı yolunda ihbarlar var.





Kandilli – Hem elektrik, hem su kesintileri yer yer sürüyor.





Maltepe – Litrosyolu 2. Matbaacılar Sitesi’nde elektriğin kesik olduğu bildirildi.





Büyükçekmece - Enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor.





11.10'da hurriyet.com.tr'ye e-posta gönderen bir okur, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde de elektriğin kesik olduğunu ifade etti.