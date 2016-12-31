Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da "planlı" kabus /31 Aralık 2016 12:47

İstanbul'da "planlı" kabus

İstanbul yine karanlıkta... Hava soğuk kombiler çalışmıyor..

SHABER3.COM

İstanbul'da "planlı" kabus

İstanbul'da dün yaşanan elektrik kesintileri bazı bölgelerde bugün de sürüyor.

Enerji dağıtım şirketlerinin resmi verilerine göre İstanbul’da planlı kesintilerin bugün de sürdüğü 9 nokta ve sosyal medyada kesinti olduğuna yönelik yetkililere ihbar yapılan yerler şöyle.

Zeytinburnu – Maltepe Mahallesi'ndeki planlı kesintinin 12.00’de sona ermesi öngörülüyor.

Yenibosna – Merkez Mahallesi'nde sabah 08.00’de kesilen elektrik bakım-onarım çalışması zamanında bitirilirse 19.00’da tekrar verilecek.

Güngören – İhbarlara göre bazı mahalleler 31 Aralık’a da elektriksiz girdi. Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’nde ise sabah 9’da başlayan bir planlı kesinti var ve 17.00’ye kadar sürmesi planlanıyor.

Kağıthane – Yeşilce Mahallesi ile toplam 12 cadde ve sokakta 10.00’da başlayan planlı kesintinin beş saat süreceği öngörülüyor.

Beylikdüzü – Adnan Kahveci Mahallesi'nde 13.00’de başlayacak bakım onarım çalışmasıyla kesilecek elektriğin 16.00’da tekrar verilmesi planlanıyor. Ayrıca enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor.

İkitelli – Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün 10.00 itibariyle elektriğin hala kesik olduğu yolunda ihbarlar yapıldı.

Silivri – Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak’ta 10.00’da başlayan planlı kesinti 15.00’e kadar sürecek.

Bahçelievler – Dün uzun süre yaşanan elektrik kesintisi gece son bulmuştu ancak bugünün ilk saatlerinde yeniden kesintiler yaşandığı bildirildi.

Çekmeköy – Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı.

Gebze – Üç ayrı noktada 13.00’e kadar süreceği öngörülen planlı kesintiler var.

Başakşehir – Günün ilk saatlerinden itibaren yine kesintiler yaşandı, sanayi sitesinde 9.30 itibariyle hala elektrik yok.

Pendik – Birçok vatandaş sabah yine elektriksiz uyanmaktan şikayet ederek yetkililere başvurdu.

Tuzla– Hatboyu ve sanayi bölgesi, Aydınlı gibi yerlerde sabah yine elektrik kesintileri yaşandı.

Kurtköy – Yenişehir'de "saatte bir" kesinti yaşandığına dair ihbarlar var. Yetkililer kesintilerin enerji açığından değil, fırtına nedeniyle enerji nakil direklerinin devrilmesinden kaynaklandığını açıklamıştı.

Çatalca – Gece birkaç saat için giderilen elektrik kesintisinin günün ilk saatlerinde yeniden başladığı yolunda ihbarlar var.

Kandilli – Hem elektrik, hem su kesintileri yer yer sürüyor.

Maltepe – Litrosyolu 2. Matbaacılar Sitesi’nde elektriğin kesik olduğu bildirildi.

Büyükçekmece - Enerji kesintisinden kaynaklanan su kesintileri yaşandığı bildiriliyor.

11.10'da hurriyet.com.tr'ye e-posta gönderen bir okur, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde de elektriğin kesik olduğunu ifade etti.
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