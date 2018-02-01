İstanbul'da ocak enflasyonu belli oldu

Ocak 2018'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.80, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.03, konut harcamalarında yüzde 2.86, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.98, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.91, gıda harcamalarında yüzde 0.81 artış meydana geldi.

Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 9.08, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.34 azalış gerçekleşti. Ocakta toptan fiyatlar ise yüzde 9.66 arttı.





Söz konusu dönemde toptan fiyatlar aylık bazda; gıda maddeleri grubunda yüzde 4.42, madenler grubunda yüzde 2.46, yakacak ve enerji grubunda yüzde 1.30, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.11, mensucat grubunda yüzde 0.11 artış izlendi. Aynı dönemde kimyevi maddeler grubunda yüzde 7.04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.45 azalış meydana geldi.