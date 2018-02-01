TTB Başkanı Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırıldı!









Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:





“AKP talimat verir de İstanbul Üni. Rektörlüğü durur mu! İÜ yönetimi, TTB Başkanı Raşit Tükel’i görevinden üç aylığına uzaklaştırma kararı almış bu sabah! Yazıklar olsun bu kararı alanlara! Mesleğin onurunu değil, iktidarı savunmanın utancını yaşayacaklar!”





Ya Merkez Bankası'na ne demeli! TTB yöneticileri arasında bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp'in Diyarbakır Merkez Bankası'ndaki işine son verildi. Ayıptır ayıp! Dr. Gökalp hangi yüz kızartıcı suçu işledi de görevine son verdiniz? Muhaliflere düşmanca davranmayın!





İÜ'de Tükel'i görevden uzaklaştırma kararına imza atan yöneticiler; Raşit Tükel üniversitenizde en yüksek oyu alarak Rektörlük hakkını kazanmıştı. Sandıkta yenemediğiniz Tükel'e yaptığınız hukuksuzlukla da başeğdiremezsiniz! Yaptığınız fırsatçılıktır!





İÜ'nün 'fırsatçı' yönetiminden yüz kızartıcı bir karar daha: TTB yöneticisi, Prof. Dr. Kardiyolog Taner Gören de İÜ'nün kararıyla görevinden üç ay uzaklaştırılmış.. Hem de gözaltına alındığı sabah.. Yaşar Kemal'in, Vedat Türkali'nin doktoru olmanın bedeli!





AKP'nin Hipokrat yeminine bağlı kalan doktorlara uyguladığı baskının adı; AYDIN KIRIMIDIR! AKP, yaşatma misyonuna sahip çıkan doktorları hedef alarak, topluma gözdağı vermeye ve sindirmeye çalışıyor. Oysa ki; aydın düşmanlığı hiçbir iktidarı yaşatmadı!