Çerkezköy'de fabrikada patlama! Kimyasal alarm

Tekstil üretimi yapan bir firmada meydana gelen patlama sonrası havaya yayılan gaz nedeniyle Çerkezköy organize Sanayi Bölgesi’nde kırmızı alarm vermesine sebep oldu.















Afat ekiplerinin müdahale ettiği olayda itfaiye ekipleri emniyet görevlileri fabrikanın bulunduğu sokağı çember altına alırken organize bölge müdürlüğünde işe giden bir çok fabrika işçilerini tahliye ederek evlerine geri gönderdi.





BEBEĞİNİZİ EMZİRMEYİN!





Gaz sızıntısının ardından pek çok firma çalışanlarını eve gönderdi. Bebekli çalışanlara yönelik “durum netleşene kadar bebeğinizi emzirmeyin” denildi.















YETKİLİLER OLAY YERİNDE







Dumandan ve gazdan etkilenen on kişi Çerkezköy devlet hastanesine sevk edildi. Burada, 112 çalışanları da gaz maskeleriyle ve özel kıyafetlerle gazdan etkilenenlere müdahale ediyor. Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban Çerkezköy belediye başkanı Vahap Akay ve ilçe Emniyet Müdürü Murat Ogan patlamanın meydana geldiği bölgeye giderek yetkililerden bilgi alıp çalışmaları yakından izlediler.





Sözcü