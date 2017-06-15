Samanyolu Haber
İstanbul'da 101 öğretmene gözaltı kararı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
İstanbul'da 101 öğretmene gözaltı kararı
/
15 Haziran 2017 12:31
İstanbul'da 101 öğretmene gözaltı kararı
Cemaat soruşturması kapsamında İstanbul'da 101 öğretmen ve okul yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
SHABER3.COM
İstanbul'da Cemaat soruşturması kapsamında 101 öğretmen ve okul yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Operasyonda 74 kişinin gözaltına alındığı belirtildi
<< Önceki Haber
İstanbul'da 101 öğretmene gözaltı kararı
Sonraki Haber >>
Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
Londra'da yangın dehşeti
Londra'nın batısında bulunan Latimer Road'daki 27 katlı bir apartmanda günün ilk saatlerinde çıkan...
ABD'de fırtına yıktı geçti....
ABD'nin Minnesota eyaletinde etkili olan fırtına hayatı zorlaştırdı. Zaman zaman saatteki hızı...
CHP'nin durumunu anlatan 2 fotoğraf karesi...
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. CHP'den gelen ilk tepkiler
İstanbul'da 101 öğretmene gözaltı kararı
Cemaat soruşturması kapsamında İstanbul'da 101 öğretmen ve okul yöneticisi hakkında gözaltı...
Sahur için uyanan Müslümanlar, yangından onlarca insanı kurtardı
Londra’da en az altı kişinin öldüğü yangında, çevrede oturan Müslümanların, sahur nedeniyle...
Hırsızlık İslami midir?
Erdoğan Katar’a uygulanan ambargonun İslami olmadığını söyledi. “Bir ülkenin halkını tecrite...
Katar ile ABD anlaştı... Katar 12 milyar dolarlık savaş uçağı alacak
Körfez ülkelerinin yaptırım uyguladığı Katar, ABD ile 12 milyar dolarlık savaş uçağı alımı...
196 milletvekilinden Trump'a dava
ABD'de Demokrat Parti Kongre üyesi 196 milletvekili, Başkan Donald Trump aleyhine, Kongre'nin onayı...
Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
MİT TIR'ları davasında tutuklanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu açıklama...
ABD'de silahlı saldırı olayında yaralanan kongre üyesinin durumu kritik
ABD'de silahlı saldırı olayında yaralanan kongre üyesinin durumu kritik
TÜSİAD'tan çok sert açıklama
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada adalete olan güvenin zedelendiği vurgulandı. Kurum, "Güvenlik...
Tweet
İtikâf sünneti ihya edilmeli...
Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....
Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama
Londradaki yangında korkunç tablo...
ABD'de fırtına yıktı geçti....
Londra'da yangın dehşeti
Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....
Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar
Sürgündeki insanlar ne yapıyor?
Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Ahmet Taner Kışlalı'nın kızının pasaportuna Cemaat gerekçesiyle el kondu
Hırsızlık İslami midir?
Flaş! Cumhuriyet Gazetesi internet GYY'si Güven'le ilgili sürpriz karar
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
15:20:07