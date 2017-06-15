Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da 101 öğretmene gözaltı kararı /15 Haziran 2017 12:31

İstanbul'da 101 öğretmene gözaltı kararı

Cemaat soruşturması kapsamında İstanbul'da 101 öğretmen ve okul yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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İstanbul'da Cemaat soruşturması kapsamında 101 öğretmen ve okul yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyonda 74 kişinin gözaltına alındığı belirtildi
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