Bir daha söyle 'hain' kim Mustafa?

Polisler kimin talimatıyla Gezicileri bastı gazı?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Mustafa Kamacı CHP'nin yürüyüşünün başladığı günden instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.





















CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan yürüyüşe başlayacağını açıklamış ve akşam saatlerinde Güvenpark'a çok sayıda bariyer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla yığılmıştı.





Kamuoyundan gelen tepkiler sebebiyle bariyerler kurulmadan geri götürüldü.





Gece saatlerinde başkentte yaşanan bu hareketli dakikalarda, Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Mustafa Kamacı'dan Gezi olayları ile ilgili bir paylaşım geldi. Kamacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Erdoğan'ın arkasında bugün Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında tutuklu olan ve Gezi direnişi sırasında İstanbul'da görevli olan üst düzey iki isim olan Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın bulunması dikkat çekti.





Kamacı da paylaştığı fotoğrafların altına "İşte etrafımızı saran hainler saygıda kusur etmeyen, şeklen bir dediğini iki etmeyen ama arka planda rotası, pusulası karanlık mihraklara yönelmiş şaibeli adamlardı. Gezi'de başbakanımızın bizzat yanında bir adamdım. En ufak bir şiddet talimatı olmadığı halde nasıl manipüle edip emri altındakilere kaba kuvvet kullandırıp ortalığı ayaklandırdılar" ifadelerini yazdı.





Takipçileri danışmana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde söylediği ve eleştiri konusu olan "Emri ben verdim" açıklaması hatırlattı.





'Başbakan talimat vermiş adamlar basıyorlar gazı'







Dönemin vali ve emniyet müdürüne Gezi olaylarını şiddetle bastırma suçlaması yönelten ve 'hain' diyen Kamacı'nın paylaşımının gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor.

O günlere dair 17-25 Aralık sürecinde ortaya saçılan ses kayıtları hala youtube'da duruyor.



O kayıtlardan birinde yolsuzluk şüphelileri dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ve işadamı Cemal Kalyoncu Gezi'yi konuşuyorlar. Kayıtta Güler, parkın boşaltılması ve gruplara sert müdahale edilmesi talimatını bizzat dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söylüyor. AKP'li eski bakan 'Başbakan talimat vermiş benim adamlara. Adamlar basıyor gazı' diyor. Bir başka kayıtta ise Muammar Güler Erdoğan'ın olayların şiddet yoluyla bastırılmasını istediğini 'Nuh diyor peygamber demiyor' sözleriyle anlatıyor.

Kayıtta Güler'in kabağın dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a patladığını açık şekilde itiraf ediyor. İşte o konuşma:





Tabi bir de Erdoğan'ın bizzat o dönem İstanbul'da görevli polislere yaptığı övgüler var:

ERDOĞAN: POLİSİMİZ DESTAN YAZMIŞTIR

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Direnişi sırasında Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemcilerine saldıran polislere sahip çıkmış “Polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır” demişti.



