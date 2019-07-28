Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Valisi Suriyeli avının bilançosunu açıkladı /28 Temmuz 2019 09:56

İstanbul Valisi Suriyeli avının bilançosunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iki haftada İstanbul’dan 1685 Suriyeli sığınmacının kayıtlı olduğu kentlere gönderildiğini söyledi.

SHABER3.COM

Yeni Şafak’ın haberine göre Vali Yerlikaya , kentte geçici koruma kapsamında 547 bin Suriyelinin bulunduğunu aktardı.
İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin, kayıtlı olduğu ile gönderildiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar hâlâ kayıtlı olmayan, geçici koruma kapsamında olmayan Suriyeliler bakanlığımızın talimatıyla belirlenen illere sevk edilmektedir. 12 Temmuz’dan beri sevki sağlanan kayıtsız Suriyeli sayısı da 1685 olmuştur.”

3.6 milyon Suriyelinin sadece 108 bini kamplarda
İstanbul valisi, 12 Temmuz’dan itibaren ‘kaçak’ olarak adlandırdığı 8 bin 27 göçmenin de bakanlığın belirlediği kentlere gönderildiğini aktardı. Bu sayıya Suriyeliler de dahil. Bu kişiler gönderildiği kentlerden kendi ülkesine ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Bunlardan yalnızca 108 bin 732’si geçici barınma merkezlerinde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Valisi Suriyeli avının bilançosunu açıkladı Sonraki Haber >>

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:41