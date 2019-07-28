İstanbul Valisi Suriyeli avının bilançosunu açıkladı

Yeni Şafak’ın haberine göre Vali Yerlikaya , kentte geçici koruma kapsamında 547 bin Suriyelinin bulunduğunu aktardı.

İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin, kayıtlı olduğu ile gönderildiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar hâlâ kayıtlı olmayan, geçici koruma kapsamında olmayan Suriyeliler bakanlığımızın talimatıyla belirlenen illere sevk edilmektedir. 12 Temmuz’dan beri sevki sağlanan kayıtsız Suriyeli sayısı da 1685 olmuştur.”







3.6 milyon Suriyelinin sadece 108 bini kamplarda

İstanbul valisi, 12 Temmuz’dan itibaren ‘kaçak’ olarak adlandırdığı 8 bin 27 göçmenin de bakanlığın belirlediği kentlere gönderildiğini aktardı. Bu sayıya Suriyeliler de dahil. Bu kişiler gönderildiği kentlerden kendi ülkesine ediliyor.





İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Bunlardan yalnızca 108 bin 732’si geçici barınma merkezlerinde.