IŞİD bağlantıları nedeniyle '800'e yakın Türkiye kökenli kadın ve çocuk Irak'ta tutuluyor'

BBC Türkçe Amerikan New York Times gazetesinin haberini duyurdu

Gazete haberinde, diplomatik çabalar sonrası Türkiye'ye geri dönenlerin hikayelerine de yer verdi.

Buna göre, 200'e yakın çocuk Irak'tan Türkiye'ye geri gönderildi ve ebeveynlerinin aileleri tarafından bakıma alındı.

New York Times'ın haberinde, Türkiye'deki ailelerin ısrarlı başvuruları sonrası Türk yetkililerin tutumunun da değişmeye başladığı belirtiliyor.

Buna göre, Türk diplomasisi, ailelerin Iraklı yetkililerle hukuki anlamda pazarlık edebilmesi için yardımcı olmaya da başladı.



Gazetenin ulaştığı verilere göre, Irak sınırları içinde 1000'e yakın Türk kadın ve çocuk, IŞİD bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı.

Bunların çoğu, Ağustos 2017'de Tel Afer kentinin IŞİD'den geri alınması ile Iraklı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Carlotta Gall imzalı haberde, ilk olarak yedi ay önce, hasta ve yetim konumda olan 16 çocuğun Türkiye'ye geri gönderildiği belirtiliyor. Bu ilk grubu, bu yılın Ramazan bayramı döneminde, yaşları 1 ve 16 arasında değişen 188 çocuk izledi.





12 bin yakın kadın ve çocuk gözaltında ya da tutuklu





Haberde geri dönüşlerin devam ettiği ancak 800'e yakın Türk kökenli kadın ve çocuğun, halen Irak'ta tutuklu konumda olduğunu yazdı.





Gazetenin Bağdat'taki bir hakimden aldığı verilere göre, IŞİD bağlantısı nedeniyle 26 kadın ölüm cezasına çarptırıldı.





New York Times gazetesi haberinde, Türk yetkililerin geri dönüş çalışmaları ile ilgili açıklama yapmadığını belirtti.





Irak ve Suriye'de halen 12 bine yakın yabancı kadın ve çocuğun IŞİD'le bağlantıları nedeniyle gözaltında olduğu belirtiliyor