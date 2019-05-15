Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da seçim soruşturmaları ile ilgili yeni gelişme /15 Mayıs 2019 13:50

İstanbul'da seçim soruşturmaları ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, "Kadıköy soruşturması", "Maltepe soruşturması" ve "Ataşehir soruşturması" adı altında üç ayrı soruşturmada birleştirdi.

SHABER3.COM

Bu üç ilçedeki tüm sandıklarda görevli personelin kimlik bilgilerini isteyen başsavcılık, oyların sayımı, birleştirme tutanakları ve sisteme girişinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığının tespiti için çalışma başlattı. Bu amaçla üç ilçenin seçim kurullarından istenen bilgi ve belgeler 26 klasör halinde başsavcılığa gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, “Kadıköy Soruşturması”, “Maltepe Soruşturması” ve “Ataşehir Soruşturması” adı altında 3 ayrı soruşturmada birleştirdi.

ÜÇ İLÇEDEKİ TÜM SANDIKLAR İNCELEMEYE ALINDI
Bu üç ilçedeki tüm sandıklarda usulsüzlük yapılıp yapılmadığının tespiti için başlatılan soruşturma kapsamında bu ilçedeki tüm sandıkların tek tek inceleneceği, sandık kurullarında görev alanların yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

SANDIKLARDAKİ TÜM GÖREVLİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ İSTENDİ
Soruşturma kapsamında, bu sandıkların bağlı bulunduğu Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarına bir yazı yazarak istediği evrakları 7 madde halinde sıraladı:

1- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri,
2- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm memurların kimlik ve iletişim bilgileri,
3- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde görevli tüm personelin kimlik ve iletişim bilgileri,
4- Sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce gönderilen listelerin örneği,
5- Başkanlığınızca atanan kişilerin mazeret vesaire bir sebeple değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere esas dilekçeler ve alınan kararların örneği,
6- Atamayla belirlenen sandık kurullarında seçim günü göreve gelmeme gibi bir sebeple oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneği,
7- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazların, itiraz üzerine verilen kararların ve bu işlemlere esas tüm evrakın (sandık sonuç tutanakları, yeniden sayım sonrası tanzim edilen tutanak vs. örneği)

İSTENEN EVRAKLAR 26 KLASÖR HALİNDE BAŞSAVCILIĞA ULAŞTI
Başsavcılığın bu yazısı üzerine Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’ndan 13, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’ndan 9 ve Maltepe İlçe Seçim Kurulu’ndan 4 klasör halinde evrağın Başsavcılığa ulaştığı öğrenildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da seçim soruşturmaları ile ilgili yeni gelişme Sonraki Haber >>

AKP bakın neleri çalmış

AKP bakın neleri çalmış

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak

TÜSİAD hükümeti bombaladı

TÜSİAD hükümeti bombaladı

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

KHK mağduru Haluk Savaş konuştu

AKP 'kefen parasına' göz dikti

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı

Kömürle çalışan son santralide yıktılar

Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:59