İstanbul'da seçim soruşturmaları ile ilgili yeni gelişme

Bu üç ilçedeki tüm sandıklarda görevli personelin kimlik bilgilerini isteyen başsavcılık, oyların sayımı, birleştirme tutanakları ve sisteme girişinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığının tespiti için çalışma başlattı. Bu amaçla üç ilçenin seçim kurullarından istenen bilgi ve belgeler 26 klasör halinde başsavcılığa gönderildi.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, “Kadıköy Soruşturması”, “Maltepe Soruşturması” ve “Ataşehir Soruşturması” adı altında 3 ayrı soruşturmada birleştirdi.





ÜÇ İLÇEDEKİ TÜM SANDIKLAR İNCELEMEYE ALINDI

Bu üç ilçedeki tüm sandıklarda usulsüzlük yapılıp yapılmadığının tespiti için başlatılan soruşturma kapsamında bu ilçedeki tüm sandıkların tek tek inceleneceği, sandık kurullarında görev alanların yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılacak.





SANDIKLARDAKİ TÜM GÖREVLİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında, bu sandıkların bağlı bulunduğu Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarına bir yazı yazarak istediği evrakları 7 madde halinde sıraladı:





1- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri,

2- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm memurların kimlik ve iletişim bilgileri,

3- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde görevli tüm personelin kimlik ve iletişim bilgileri,

4- Sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce gönderilen listelerin örneği,

5- Başkanlığınızca atanan kişilerin mazeret vesaire bir sebeple değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere esas dilekçeler ve alınan kararların örneği,

6- Atamayla belirlenen sandık kurullarında seçim günü göreve gelmeme gibi bir sebeple oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneği,

7- Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazların, itiraz üzerine verilen kararların ve bu işlemlere esas tüm evrakın (sandık sonuç tutanakları, yeniden sayım sonrası tanzim edilen tutanak vs. örneği)





İSTENEN EVRAKLAR 26 KLASÖR HALİNDE BAŞSAVCILIĞA ULAŞTI

Başsavcılığın bu yazısı üzerine Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’ndan 13, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’ndan 9 ve Maltepe İlçe Seçim Kurulu’ndan 4 klasör halinde evrağın Başsavcılığa ulaştığı öğrenildi