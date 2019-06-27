'İstanbul seçimi yenilenmesin' diyen YSK üyesinin eşinin görev yeri değiştirildi

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmesine muhalif kalan üyelerden Kürşat Hamurcu'nun hakime eşi Şahizer Hamurcu, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle Urla hakimliğinden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.







YSK, 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 4'e karşı 7 oyla iptal etmişti. Karşı oy kullanan üyelerden Kürşat Hamurcu’nun hakim eşinin talep etmediği halde 31 Mayıs’taki HSK yaz kararnamesiyle görev yerinin değiştirilmesi yargı çevrelerinde dikkat çekti.





Habere göre, uzun yıllar Ankara hakimi olarak görev yapan kıdemli hakime Şahizer Hamurcu’nun Urla hakimliğinden Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanması 'terfi' gibi görünse de teamüllere göre öyle değil. Yapılan görev değişikliğinin 'terfi' olabilmesi için teamülen, kişinin talep etmesi gerekiyor.