Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomotiv sektörünün bitişini ilan etti: Bu tabloyla daha önce hiç karşılaşmadık /27 Haziran 2019 12:44

Otomotiv sektörünün bitişini ilan etti: Bu tabloyla daha önce hiç karşılaşmadık

Otomotiv sektöründe yılın ilk 5 ayında yarı yarıya daralma olurken, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir "Bayiler şu ana kadar ana firmaların ve distribütörlerin desteğiyle ayakta duruyor. Sürecin devam etmesi halinde büyük sıkıntılar yaşanır, finansal olarak güçlü olmayan bayiler faaliyetlerini sürdüremez" uyarısında bulundu.

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Ekonomik krizin en çok etkilediği sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor. 2017 yılını yüzde 60’lık daralmayla tamamlayan sektörün yüzü bu yıl da gülmedi. Yılın ilk beş ayındaki daralma yüzde 50’yi buldu.

Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Otokoç’un genel müdürü Görgün Özdemir, özellikle kurdaki artışların ve faiz oranlarının satışlar üzerinde çok etkisi olduğunu söyledi.

Bloomberg HT’ye konuşan Özdemir, yıl sonu beklentisinin yüzde 35’lik daralmayla 400 bin adet civarı olacağını söylerken, bu oranın bayiler açısından çok olumsuz bir tablo ortaya çıkaracağını, finansal olarak güçlü olmayanların kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaklarını anlattı.

‘BU TABLOYLA DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIK’

Sektördeki büyük şirketlerin tesislerini 1 milyon adetlere göre dizayn ettiklerini, ancak şu an itibariyle işletme maliyetlerini karşılayamaz hale geldiğini de vurgulayan Özdemir “ÖTV desteği önerisi tek başına sektöre etki yapmaz, mutlaka başka önlemler de alınması gerek” dedi ve ekledi:

“Araç kiralama pazarında da daralma devam ediyor. Günlük kiralamalarda havayolu yolcu sayısını takip ediyoruz.  İlk defa 4 ay üst üste iç pazarda yolcu sayısı düştü. Bu tabloyla daha önce hiç karşılaşmadık. Bayiler şu ana kadar ana firmaların ve distribütörlerin desteğiyle ayakta duruyor. Sürecin devam etmesi halinde büyük sıkıntılar yaşanacak.”
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