İstanbul Metrosu durdu

Teknik arıza nedeniyle durdurulan seferler 20 dakikalık gecikmenin ardından normale döndü.İstanbul Beyaz Masa'dan alınan bilgiye göre seferlerin durmasına enerji kaynaklı bir sorun yol açtı.





Alınan bilgiye göre, Levent ile Yenikapı arasında yapılan metro seferlerinde elektrikten kaynaklanan arıza dolayısıyla aksama meydana geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından teknik arızanın giderilmesiyle, yaklaşık 20 dakika aksayan seferler normale döndü. Yolda kalan metrodaki vatandaşlar durağa kadar yürümek zorunda kaldı.