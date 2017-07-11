İstanbul merkezli 108 gözaltı kararı

Cemaate ve sevenlerine yönelik devam eden operasyonlar hız kesmiyor. Bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen Cemaat operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 108 kişiden 52'si gözaltına alındı.







Operasyonun TÜBİTAK, Türk Telekom, HAVELSAN ve THY'de çalışan 108 kişiye yönelik olduğu belirtildi







Yapılan fişlemeler ve ihbarlar neticesinde belirlenen , 4 farklı kurumdaki çoğu bilgi işlem birimlerinde çalışmış 108 kişi hakkında gözaltı karar verildi.Sabah saatlerinde 8 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri sonrasında Emniyet’e götürülürken, 56 kişi hakkında yakalanma kararı çıkartıldı

