4 Farklı kurumda çalışmış 108 kişiye yönelik operasyon

Hizmet Hareketine mensup oldukları iddiası ile başlatılan tasfiye operasyonu kapsamında işlerinden atılan kişiler şimdi de polis soruşturması ile karşı karşıya ... Yapılan fişlemeler ve ihbarlar neticesinde belirlenen , 4 farklı kurumdaki çoğu bilgi işlem birimlerinde çalışmış 108 kişi hakkında gözaltı karar verildi.Sabah saatlerinde 8 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri sonrasında Emniyet’e götürülürken, 56 kişi hakkında yakalanma kararı çıkartıldı