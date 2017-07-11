Samanyolu Haber /Gündem / 4 Farklı kurumda çalışmış 108 kişiye yönelik operasyon /11 Temmuz 2017 10:53

4 Farklı kurumda çalışmış 108 kişiye yönelik operasyon

TÜBİTAK, Türk Telekom, HAVELSAN ve THY'de çalışan 108 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

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Hizmet Hareketine mensup oldukları iddiası ile başlatılan tasfiye operasyonu kapsamında işlerinden atılan kişiler şimdi de polis soruşturması ile karşı karşıya ... Yapılan fişlemeler ve ihbarlar neticesinde belirlenen , 4 farklı kurumdaki çoğu bilgi işlem birimlerinde çalışmış 108 kişi hakkında gözaltı karar verildi.Sabah saatlerinde 8 ilde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolleri sonrasında Emniyet’e götürülürken, 56 kişi hakkında yakalanma kararı çıkartıldı
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