'İstanbul kararı sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdı'

Carlotta Gall imzalı haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele, Erdoğan ve partisi için kaybın ne kadar derin bir yara açtığının altını çiziyor" denildi.







Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkent Ankara'nın yanı sıra Türkiye'nin güneyindeki önemli bazı endüstri kentlerini de kaybettiği hatırlatılan haberde şu ifadeler yer aldı:





"Ancak siyasi üssü ve arka bahçesi olmasının yanı sıra ailesi ve yakın çevresi için zenginlik ve prestij kaynağı olan İstanbul'un kaybı, özellikle acı vericiydi."





Muhalefetin, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talebini, Erdoğan'ın ve partisinin seçmenlerin iradesini hiçe sayma girişimi olarak yorumladığı kaydedilen yazıda, tartışmalı seçim bölgelerinde yapılan yeniden sayımlarda sonucun değişmediği hatırlatıldı.



