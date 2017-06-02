Samanyolu Haber /Gündem / İftafiye Merkezine 100 metre mesafedeki yangına suyu bakın nereden buldular /02 Haziran 2017 12:42

İftafiye Merkezine 100 metre mesafedeki yangına suyu bakın nereden buldular

Haşim İşcan Geçidin'deki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin önündeki süs havuzundaki suyu kullandı.

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Haşim İşçan Geçidi'nde bulunan Bisikletçiler Çarşısı'ndaki bir iş yerinin deposunda çıkan büyüyünce Fatih İtfaiyesi ekipleri olay yerine geldi. Bayrampaşa, Beyoğlu, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekipleri de yangının çıktığı yere sevk edildi. Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin suyu bitti. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ana  Merkezine 100 metre mesafedeki yangında itfaiyenin suyu bitti. İtfaiye de İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin  süs havuzundan su takviyesi yaptı.

İşin ilginç yanı bütün bu yaşananlar Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın makam odasının penceresinin önünde olması... 
 


İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İhtiyaç halinde en yakın hidrand veya su bulunan merkezlerden su takviye yapılması görevin gereğidir. Yangına su tankeri dahil 23 itfaiye aracı ve 75 personelle müdahale edilmiştir" denildi.



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