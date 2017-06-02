Ünlü Bisikletçiler Çarşısı'nda yangın çıktı...

Saat 09.30 sıralarında Haşim İşçan Geçidi'nde bulunan Bisikletçiler Çarşısı'ndaki bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Bisiklet ve bebek arabalarının bulunduğu depodaki yangın büyüyerek 2 dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İtfaiyesi yetersiz kalınca Bayrampaşa, Beyoğlu, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın nedeniyle alt geçidi dumanlar kapladı. Taksim istikameti trafiğe kapatıldı. Takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.





ELEKTRİK KONTAĞI ŞÜPHESİ





Bisikletçiler Çarşısı'ndaki yangının bir dükkanın elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor. Can kaybının yaşanmadığı yangında esnaf mallarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Esnaf, el birliğiyle alevlerin henüz sıçramadığı bisiklet ve bebek arabalarını kurtarmaya çalıştı. Yangın nedeniyle bir çok bisiklet ve bebek arabası küle dönerken dükkanlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.





'ZARARIMIZ FELAKET'





Olay sırasında dükkanda olan esnaflardan Lokman Şahintürk, “Elektrikten. Elektriği kestim şarteli kestim dışarı çıktım. 10 dakika içinde duman her yeri kapladı. Zararımız felaket. Çocuk arabaları bisikletler ne varsa yandı” dedi.





BİSİKLETLER, BEBEK ARABALARI YANDI









Yangına müdahale etmeye çalıştığını ama başarılı olamadığını söyleyen Cemil Gündoğan, “Hiç anlamadık bir anda elektrik kontağından çıktı. Hemen kontağı kapattık. Su atmak istedik ama alan dardı. Bir anda tutuştu. Alev yüzümüze vurdu. Hemen itfaiyeyi aradık ama itfaiye biraz tersten geldi. Ben süs havuzundan su alıp atmaya çalıştım ama olmadı. Bebek arabaları yandı” diye konuştu.





Esnaf Ömer Karasoy ise, “Alev çıkıyordu. İki kova su attım içeri girmeye çalıştık ama yok depo dar. Bebek arabaları oto koltuklar yandı. İçeri girilmiyor zaten” şeklinde konuştu.





Öte yandan, yangın nedeniyle Haşim İşcan alt geçidi trafiğe katıldı. Saatlerce duran trafik itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.