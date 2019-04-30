İstanbul için kritik gün belli oldu

YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili ara kararları gereği iddiaları araştıran 39 ilçe seçim kurulundan 36'sı araştırmalarını tamamladı. Üç İlçe seçim kurulundan daha sonuçların gelmesinin ardından İstanbul seçimiyle ilgili son karar verilecek.







Resmi olmayan 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak AKP ile MHP bu sonuca itiraz üstüne itiraz etti. İmamoğlu, 17 Nisan'da ancak mazbatasını aldı ve görevine başladı. Ama YSK nihai kararını henüz vermedi.





AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verilmişti.





Ara kararlar gereği, İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan iddiaların araştırılması istenmişti. Bugüne kadar 36 ilçe seçim kurulu, araştırmalarını tamamladı, 3 ilçe seçim kurulundan sonuçların gelmesinin ardından YSK üyeleri, gelen cevapları inceleyecek.





Bu sürecin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.





YSK, AKP'nin iddiaları doğrultusunda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun araştırılmasına karar vermişti. AKP'nin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının da araştırılması istenmişti.





MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından kısıtlı seçmenler ile sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili iddiaların araştırılması talep edilmişti.





AKP'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.





Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi talep edilmişti.