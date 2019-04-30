Yeni partinin ayrıntıları belli oldu

Gazeteci yazar Serkut Bozkurt, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partinin A takımını yazdı. Bozkurt'un bu ekibin asıl peşinde olduğu ismin AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş olduğunu yazması dikkat çekti.







Serkut Bozkurt’un yazısında Davutoğlu’nun A takımını detayları şu şekilde:





TANINMIŞ ESKİ POLİTİKACILAR!





Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Şamil Tayyar, Ahmet Başçı, Selçuk Özdağ… Bunlar ilk öne çıkanlar.

Ayrıca Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez… Davutoğlu ekibinin peşinde olduğu asıl isim ise Numan Kurtulmuş.





BABACAN VE ŞİMŞEK NE YAPACAK?





Ekonomiyi yıllarca yöneten Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, Davutoğlu ile beraber hareket etmiyor. Kişisel anlaşmazlıkların dışında Davutoğlu’nun acele ettiğini düşünen Babacan ve Şimşek ayrı parti kurarsa sürpriz olmaz.





GÜL NEREDE?





Abdullah Gül’ün adı ise her iki partide de geçmiyor. Ancak her iki partinin tabanı aynı olduğu için birleşmesi sürpriz olmaz.





Bu birleşmeye sırasında Abdullah Gül ağabeylik yaparsa hiç şaşırmam. Gül’ün bu durumda görev alması, liderlik yapması şart değil.