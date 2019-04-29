Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı ete zam geliyor /29 Nisan 2019 09:04

Kırmızı ete zam geliyor

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK), büyükbaş hayvan alım fiyatını güncelleyerek karkas ete kilo başına 1 TL zam yapması, ilerleyen günlerde kırmızı ete ikinci bir zam geleceği ihtimalini yükseltti.

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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Özden Güngör, “Arpaya gelen zamdan dolayı yem fiyatları yüzde 10 artmıştı. Son günlerde kurda yaşanan dalgalanmalar, dolar/TL’nin ilerleyen aylarda 6 lirayı aşacağının beklenmesi, girdi maliyetlerini iyice artırır. ESK’nin son hamlesi de önümüzdeki günlerde kesinlikle kırmızı et fiyatlarına yansıyacaktır” dedi.

Beyaz etin yalnızca bir ay içinde üç kere zamlanmasının ardından ‘ucuz et’ adıyla satılan ithal kıyma ve kuşbaşı fiyatları da bir ayda iki kez zamlanmıştı. 14.50 liradan satılan 500 gram “ucuz” kıymanın önce gramajı 100 gram düşürülerek örtülü zam yapılmış, bunun duyulmasının ardından da ikinci bir zam yapılarak bu kıymanın fiyatı 19.50 TL’ye çıkarılmıştı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, ESK’nin alım fiyatlarında yaptığı 1 liralık zammın tüketiciye hemen zam olarak yansımayacağını ancak ramazan ayıyla birlikte fiyatlarda yeniden bir hareketlilik görülebileceğini söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “ESK’nin alım fiyatları piyasa fiyatlarının altında kalmıştı. Yapılan 1 TL’lik zamla piyasa fiyatlarına yaklaşıldı. Şu an kırmızı ete talep patlaması yok. Ramazan ayına kadar zam yapılmayacağını düşünüyorum. Ancak ramazana girildikten sonra ne olur bilmiyorum. Zam yapıldığında kimsenin günah keçisi ilan edilmemesi lazım. Maliyetler çok yükseldi. Üretimin devam edebilmesi için, kazanç sağlanabilmesi lazım” diye konuştu.
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