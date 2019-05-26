Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Havalimanı'nı arılar bastı /26 Mayıs 2019 19:16

İstanbul Havalimanı'nı arılar bastı

Yapımından önce doğa katliamı yapılan İstanbul Havalimanı'nda apron bölümünde bir körüğü arılar bastı. Bal arısı olduğu anlaşılan arıların çevre köylerde bulunan arıların kovanından çıkarak körüğe konduğu tahmin ediliyor.

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İstanbul Havalimanı inşaatı başladığından bugüne kadar onlarca işçinin ölümüne neden oldu, işçilerin hakları verilmedi ve tutuklandılar. Açıldığı günden itibaren ise her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor. Daha önce havalimanı ulaşımın pahalılığı, hava şartlarından ötürü uçak iptalleriyle gündeme gelmişti. Yapımından önce doğa katliamı yapılan havalimanını bu sefer arılar bastı.

İstanbul Havalimanı apronundaki D7 numaralı körüğe bu sefer uçaklar değil arılar yanaştı. 

Airporthaber'de yer alan habere göre kovanından çıkan arılar, çevredeki ağaçlara konamayınca uçakların yanaştığı körüğe konmak zorunda kaldı.

Bal arısı olduğu anlaşılan arıların çevre köylerde bulunan arıların kovanından çıkarak körüğe konduğu tahmin ediliyor. Yeni havalimanının yapıldığı alan daha önce arıların bal aldığı, çiçeklerin bolca bulunduğu ormanlık alandan ibaretti.
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