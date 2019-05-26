Ünlü oyuncu hayata gözlerini yumdu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.





Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.





Sanatçı Onur Akay, Kolçak'ın vefat ettiği sırada yalnız olduğunu belirterek, "Yanında kimse olmadığı için komşusunu aradılar. Yeğenleri var haber verilecek ama kimsesi yoktu hastanede.





28 Mayıs Salı günü Gemlik Merkez Camiinde ikinci namazına müteakip kılınacak. Yalnız vefat etti. Komşusu çağrıldı." diye konuştu.





EŞREF KOLÇAK KİMDİR?





Eşref Kolçak 1941 yılında İstanbul’a geldi. Kasımpaşa’da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa’da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.





1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı “Fedakar Ana” filmi olmuştur.





Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.





Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017’de hayatını kaybetti.